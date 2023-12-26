Украинские боевики обстреляли автобусный парк в Горловке ДНР, в частности, дотла сгорел один пассажирский автобус. ВСУ выпустили по гражданскому объекту приблизительно пять снарядов. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

С самого утра 25 декабря националисты продолжают наносить удары по социальным объектам города, мирным жителям и их домам. Снаряды взрывались в жилых районах, в результате чего один человек погиб, еще девять ранены. Серьезные повреждения получили и несколько домов, также сгорел крупный торговый центр «Галактика».

«Боевики бьют по социальным объектам и жилым домам, пытаясь запугать мирное население. На месте работают все оперативные службы, сотрудники которых устраняют последствия ударов ВСУ», - сообщил корреспондент Марат Гогуадзе.

После прямого попадания снаряда со стороны украинских боевиков огонь начал распространяться по зданию стремительно. Часть несущих конструкций рухнула. Пожарные работают на месте, несмотря на угрозы повторного обстрела. В непосредственной близости от места пожара на земле видны воронки от падения артиллерийских снарядов. Рядом сгорели припаркованные автомобили. Пожарные спасли из огня четверых человек.

Под обстрел попал также местный дворец культуры. За минувшие сутки ВСУ нанесли по Горловке не менее четырех десятков ударов из РСЗО. Били в том числе снарядами калибра 155 миллиметров. Они падали на соцобъекты, в том числе школу и художественный музей.