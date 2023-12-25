Крупнейший торговый центр Горловки вспыхнул после обстрела ВСУ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Боевики киевского режима нанесли массированный удар по Горловке в Донецкой народной республике. Горит здание торгового центра «Галактика». На месте работает корреспондент «Звезды», который сообщил о четырех пострадавших, двое из которых сотрудники ТЦ.

«Боевики бьют по социальным объектам и жилым домам, пытаясь запугать мирное население. На месте работают все оперативные службы, сотрудники которых устраняют последствия ударов ВСУ», - сообщил корреспондент Марат Гогуадзе.

На опубликованных кадрах видно здание бывшего торгового центра, которое в эти минуты полностью охвачено огнем. Часть конструкций рухнула. Пожарные работают на месте, несмотря на угрозы повторного обстрела. В непосредственной близости от места пожара на земле видны воронки от падения артиллерийских снарядов.