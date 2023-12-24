Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку 17 снарядами калибра 155-мм

Помимо 17 артиллерийских снарядов, с беспилотников боевики сбросили два взрывоопасных предмета по Петровскому району Донецка.

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Украинские боевики вечером 23 декабря атаковали Донецк и Горловку 17 снарядами калибра 155 миллиметров. Один из обстрелов был с применением кассетных боеприпасов.

Об ударах националистов сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Удары по Донецку наносились в 17:45 (три снаряда), в 18:15 (три снаряда) и в 22:50 (три снаряда). Боевики ВСУ ввели обстрелы из разных населенных пунктов - Карловки, Галицыновки и Кураховки. Под обстрел попали Киевский, Кировский и Петровский районы.

По Горловке противник выпустил по четыре снаряда в 18:10 и 19:05 соответственно.

Помимо обстрелов, в 15:35 и 16:10 с беспилотников ВСУ сбросили два ВОП (взрывоопасных предмета) по Петровскому району Донецка. Не уточняется, есть ли пострадавшие и повреждения при атаках украинских боевиков.