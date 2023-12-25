ВСУ выпустили около пяти снарядов по автобусному парку в Горловке

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет.

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Украинские боевики обстреляли автобусный парк в Горловке ДНР, в частности, дотла сгорел один автобус, передает корреспондент «Звезды» с места.

По его словам, ВСУ выпустили по гражданскому объекту приблизительно пять снарядов. Предварительно, в результате произошедшего пострадавших нет.

Как сообщается, с самого утра националисты продолжают наносить удары по социальным объектам города, мирным жителям и их домам.

Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил, что из-за обстрела на Интернациональной улице повреждения получила также коммунальная техника.