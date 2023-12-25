«Насилие против сербов»: как оппозиция пыталась добиться перевыборов в Сербии

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Оппозиция с результатами выборов не согласилась и кинулась штурмовать избирательные участки. Разъяренные оппозиционеры снесли забор около республиканской избирательной комиссии и начали ломиться внутрь. Ворваться им не удалось.

Примерно в половине первого ночи по московскому времени - в Белграде было 22:30 - протестующие напали на главу избирательной комиссии Владимира Димитриевича - его отбила полиция. Потом накинулись на директора Республиканской Избирательной Комиссии и избили директора Института Статистики.

Массовые волнения подхлестывали комментарии западных наблюдателей из ПАСЕ и Совета Европы: выборы прошли с множеством нарушений - требуйте перевыборов.

«На участке, на котором я дежурил, в урне мы обнаружили заранее подброшенные бюллетени, их цвет отличался от остальных. Но на них стояли все печати! Они другого цвета, их заранее положили внутрь одной пачкой», - рассказал глава делегации ПАСЕ Стефан Шеннах.

Лидеры оппозиции эти прямые намеки поняли и взялись за исправление своего проигрыша с утроенной силой. Тут же попросили у Европы помощи и содействия.

«Выборы от начала и до конца скомпрометированы. Нехватка прессы, фальшивые подписи, карусели и множество других нарушений. У Евросоюза теперь есть прекрасный шанс провести расследование и вернуть себе доверие жителей Сербии, которые считают, что наша страна должна быть частью ЕС. Последние годы Евросоюз нас разочаровывал, но теперь есть шанс реабилитироваться», - считает лидер сербской оппозиции Драган Джилас.

Тут же, почти синхронно и в один голос о необходимости новых выборов заявили и европейцы, и американцы.

«Выборы были омрачены многочисленными недостатками. Эти факторы вместе с системными преимуществами правящей партии создают несправедливые условия. Мы призываем Сербию работать с ОБСЕ для решения этих проблем. Заявления о нарушениях должны быть расследованы, а насилие в отношении избирательных органов, журналистов и наблюдателей неприемлемо. США продолжат разъяснять это Сербии и настоятельно призывают решить эти проблемы», - заявил Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

За этим заявлением последовало выступление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, которые по факту были прямым шантажом Белграда. Хотите в ЕС - проводите выборы так, как нужно нам.

«C беспокойством констатируем, что избирательный процесс требует улучшения и реформ, так как правильная работа демократических институтов Сербии лежит в основе процесса ее вступления в ЕС. Ожидаем, что сообщения о нарушениях будут расследоваться компетентными органами прозрачным образом», - говорится в заявлении Борреля.

Самое интересное, что давление на президента Сербии усилилось после того, как с победой на выборах его поздравила Россия. При этом российский МИД сравнил происходящее в Белграде с событиями 2014 года в Киеве, напомнив, чем для страны может закончиться содействие добрых европейских помощников.

«Эти "митинги", а на самом деле просто вывод людей на улицу, осуществляемый с целями, которые не идут ни в какое соответствие с демократическими процессами. Где-то прямой подкуп и проведение западных интересов через антиконституционные, противоречащие внутренним законам возможности. Все это говорит о том, что у Запада на Балканах огромное желание "помайданить". К чему это все приводит? Мне кажется, надо смотреть на Украину как на образец того, как делать не надо - ни народу, ни государству», - высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Сербии Александр Вучич на фоне продолжающихся протестов пообещал защитить волю народа, предупредив внешние силы, что им не удастся сделать из Сербии «квази-государство». Запад давно недоволен лидером Сербии. Дестабилизация обстановки должна была подорвать позиции Вучича - по словам политологов, оппозиционная коалиция «Сербы против насилия» создавалась западными силами специально под эти выборы.

«Протест достаточно серьезный получается, и, на мой взгляд, уместно их сравнивать с неким таким подобием майданов, цветной революции и так далее. Даже можно посмотреть на лозунги, плакаты, с которыми они выходят в руках. Там постоянно отсылка к Слободану Милошевичу, который также, дескать, не слушал людей, не слушал народ, был авторитарным правителем, и из за этого потерял власть. То есть явно людей готовили и хотят такую примитивную картинку создать, что вот был Милошевич, который совершил те же ошибки. А вот, дескать, Вучич тоже авторитарный и наступает на те же грабли», - считает программный координатор Российского Совета по Международным делам Милан Лазович.

Цель у Запада одна - покончить с многовекторной политикой Вучича, сделать Сербию неотъемлемой частью Евросоюза, а потом и заставить ее вступить в НАТО. Чтобы больше не было никакой самостоятельности и никакого нейтралитета в вопросах, связанных с Россией

На самом деле для Запада успехи России, которая преодолела санкции, сохранила и начала преумножать свою экономику, а в довершение еще и разбила на Украине хваленую западную технику - страшный пример того, как можно существовать, не подчиняясь и не кланяясь ни Европе, ни США. Если еще и Сербия и Венгрия пойдут самостоятельным путем - миф о всесильности Брюсселя и Вашингтона просто лопнет.

Несмотря на все воинственные заявления, оппозиция поддержки в сербском обществе не нашла. Власти Сербии пошли на компромисс - на 28 избирательных участках в Сербии парламентские выборы будут повторены 30 декабря. Проголосовать смогут 12 240 граждан. Правда, общий расклад этот «дубль-два» все равно не изменит.

О выборах в Сербии, протестах и реакции Запада на происходящее смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».