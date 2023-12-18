Коалиция правящей партии Вучича лидирует на выборах в парламент Сербии с 50,84%

На втором месте пока расположился прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» с 18,81% голосов.

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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича лидирует на выборах в парламент с результатом 50,84% голосов после обработки 30,66% протоколов. Об этом заявила Республиканская избирательная комиссия.

Как передает РИА Новости, на втором месте по результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков оказался главный конкурент партии Вучича прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» с 18,81% голосов. Третье место пока занимает входящая в нынешнюю правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы сербского внешнеполитического ведомства Ивицы Дачича с партнерами, которая получила 7,31%.

Сербский президент Александр Вучич выразил уверенность, что его блок сможет получить абсолютное большинство голосов на внеочередных выборах в Скупщине.

Ранее наблюдатели и члены участковых комиссий от Сербской прогрессивной партии сообщали, что партия набирает более 47% голосов. Окончательные результаты голосования избирком Сербии сообщит в течение 96 часов после закрытия участков.