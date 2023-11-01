Вучич распустил парламент, избранный 3 апреля 2022 года

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В Сербии распустили Народную скупщину (однопалатный парламент, состоящий из 250 депутатов). Об издании соответствующего указа объявил президент страны Александр Вучич в ходе обращения к нации.

«Я издаю указ о роспуске Народной скупщины Республики Сербия. Распускаю парламент, избранный 3 апреля 2022 года», - передает его слова ТАСС.

Вместе с тем сербский лидер официально утвердил дату проведения внеочередных парламентских выборов - 17 декабря. Председатель парламента республики Владимир Орлич, в свою очередь, назначил на этот день муниципальные выборы, которые охватят 65 городов и муниципалитетов.

В понедельник, 30 октября, сербский кабмин предложил Вучичу распустить парламент и официально назначить выборы. Как отметили в правительстве, проведение голосования в текущих условиях способствовало бы более высокому уровню демократии, а также снижению напряженности, которая проявляется между противоположными силами в обществе. Кроме того, данное мероприятие подтвердило бы право сербов на свободное выражение мнений и взглядов по политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей.