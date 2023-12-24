Активисты партии «Сербия против насилия» штурмуют администрацию в Белграде

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В столице Сербии сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» в ходе очередной акции протеста пытаются ворваться в здание городской администрации. Корреспондент ТАСС передает, что толпа снесла дверь.

По данным агентства, оппозиционеры перекрыли центральную улицу Белграда - Краля Милана и воздвигли сцену между зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) и резиденцией сербского президента. С нее звучит музыка.

Митингующие стоят у здания администрации с флагами Сербии и Европейского союза. Они выкрикивают антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес президента. В толпе есть громкоговорители. Кто-то свистит.

Ранее акт протеста произошел в центре Берлина. Там несколько сотен немецких фермеров выстроили свою сельскохозяйственную технику в две колонны от Бранденбургских ворот. Тракторы перекрыли улицы из-за решения правительства отменить льготы на топливо и налоги для фермеров.