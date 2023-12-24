В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Активисты партии «Сербия против насилия» штурмуют администрацию в Белграде

Елизавета Егорова
21:59 24.12.2023
Оппозиционеры перекрыли центральную улицу Белграда и выкрикивают антиправительственные лозунги.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: @mmadjarac X (Twitter)
Читайте нас на:

В столице Сербии сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» в ходе очередной акции протеста пытаются ворваться в здание городской администрации. Корреспондент ТАСС передает, что толпа снесла дверь.

По данным агентства, оппозиционеры перекрыли центральную улицу Белграда - Краля Милана и воздвигли сцену между зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) и резиденцией сербского президента. С нее звучит музыка.

Митингующие стоят у здания администрации с флагами Сербии и Европейского союза. Они выкрикивают антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес президента. В толпе есть громкоговорители. Кто-то свистит.

Ранее акт протеста произошел в центре Берлина. Там несколько сотен немецких фермеров выстроили свою сельскохозяйственную технику в две колонны от Бранденбургских ворот. Тракторы перекрыли улицы из-за решения правительства отменить льготы на топливо и налоги для фермеров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477
20:00 В стране и мире
Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
Популярное
ДНК бабуинов помогла найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.