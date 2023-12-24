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В японской фармкомпании объяснили причины прекращения выпуска вильпрафена в РФ

Никита Черненко
10:52 24.12.2023
В компании отметили, что решение было принято еще в 2020 году и не связано с актуальной геополитической обстановкой.
В японской фармкомпании объяснили причины прекращения выпуска вильпрафена в РФ
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Японская фармакологическая компания Astellas приняла решение о прекращении продаж антибиотика вильпрафена (непатентованное название -джозамицин) еще в 2020 году и коснется всего мирового рынка, а не только России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители Astellas отметили, что оповещение о сокращении и последующем прекращении выпуска вильпрафена было направлено в Минздрав России в том же 2020 году и никак не связано с ситуацией на Украине. В самом Минздраве отметили, что остатки антибиотика подойдут к концу примерно через полгода и предложили использовать азитромицин и кларитромицин в качестве аналогов.  

«Джозамицин (вильпрафен) – это же очень старое лекарство, мы его очень давно продаем. Сейчас Astellas концентрируется на противоопухолевых (противораковых) препаратах, клеточной терапии и других передовых видах лечения. Поэтому постоянно делаются ревью с пересмотром по поводу того, куда сейчас лучше концентрированно инвестировать деньги. В ревью глобального бизнеса от 2020 года было написано, что компания прекращает продажи джозамицина (вильпрафена) в мире, на глобальном рынке», - сообщили в пресс-службе компании.

О прекращении поставок вильпрафена стало известно 22 декабря, на тот момент антибиотик в виде растворимых таблеток можно было найти лишь в одной из 2,5 тысяч подключенных к сервису аптек. Фарманалитик Шуляк также рассказал «Звезде», что Россия сможет воссоздать ушедший вильпрафен в течении полугода, отметив, что на скорость его появления на прилавках будет влиять быстрота регистрации и другие процессуальные действия.  

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