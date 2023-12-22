РБК: японская фармкомпания прекратит поставки антибиотика вильпрафен в Россию

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Фармакологическая компания Astellas, располагающая штаб-квартирой в Японии, приняла решение прекратить поставки антибиотика вильпрафен и вильпрафен солютаб (непатентованное название - джозамицин) в Россию. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на заявления представителей компании.

Как отметили в издании, Astellas продолжит поставлять остальную продукцию на российский рынок, о причинах прекращения поставок вильпрафена в компании не сообщили. На данный момент вильпрафен закончился в аптеках столицы и Санкт-Петербурга, вильпрафен солютаб можно найти лишь в одной из 2,5 тысячи подключенных к сервису аптек. В Минздраве отметили, что джозамицин можно заменить на лекарства с непатентованными названиями азитромицин и кларитромицин, однако в газете подчеркнули, что к ним может быть выработана высокая резистентность.

«Из-за происходившего в пандемию коронавируса неправильного и чрезмерного использования антибиотиков, не приносившего эффекта, у населения сформировалась высокая резистентность к таким препаратам», - говорится в материале РБК.

Ранее аптеки столкнулись с дефицитом препарата микардис, который назначается в качестве препарата от инфаркта. По оценкам Росздравнадзора, на тот момент остатки лекарства составляли около 23 тысяч упаковок.