Фарманалитик Шуляк заявил, что аналог вильпрафена в РФ могут создать за полгода

В России могут в достаточно короткие сроки воспроизвести антибиотик вильпрафен, в этом «нет ничего сложного», заявил фарманалитик.

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Россия может воспроизвести антибиотик вильпрафен, поставки которого в РФ прекратила Япония, в достаточно короткие сроки - от полугода. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил фарманалитик Сергей Шуляк. По его словам, в этом препарате «ничего сложного нет» и все зависит от быстроты регистрации и прочих процессуальных действий.

«В этом препарате ничего сложного нет. Можно воспроизвести его в достаточно короткий срок... Это может занять от полугода и более. Все зависит от быстроты регистрации и прочих процессуальных действий», - сказал Шуляк.

Эксперт подчеркнул, что в России очень много различных антибиотиков, и есть даже те, которые превосходят вильпрафен по эффективности, поэтому пациенты в любом случае без терапии не останутся.

«Врач может подобрать качественную замену. То, что есть сейчас запас, это действительно так... Есть препараты и превосходящие по эффективности», - заявил Шуляк.

Фармэксперт добавил, что у некоторых пациентов и врачей есть привязанность к определенным торговым маркам, хотя на самом деле без них можно обойтись.

Напомним, что о прекращении ввоза в Россию вильпрафена заявила японская фармакологическая компания Astellas. Причины такого решения неизвестны. Остальную продукцию компания продолжит привозить.

В российском Минздраве заявили, что препарата хватит еще на полгода. В качестве одного из аналогов ведомство предложило использовать азитромицин.