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Минздрав: антибиотиков вильпрафен в России хватит на полгода

Игнат Далакян
12:56 22.12.2023
Минздрав России предлагает его заменять азитромицином.
Минздрав: антибиотиков вильпрафен в России хватит на полгода
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В Министерстве здравоохранения России заявили, что остатков препарата в стране хватит на полгода. Ведомство предлагает заменять его азитромицином, однако пациенты могут иметь к последнему резистентность из-за приема в пандемию.

Японская фармакологическая компания Astellas решила вывести с российского рынка антибиотик вильпрафен. Препарат имеет международное название - джозамицин.

В российских аптеках во второй половине декабря практически закончился весь запас вильпрафена и вильпрафена солютаб, отмечает РБК. Издание пишет, что, по данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», в столице 21 декабря вильпрафен солютаб был доступен лишь в одной из 2,5 тысячи подключенных к сервису аптек. Отмечается, что антибиотика вильпрафен не оказалось вообще. Лекарств, содержащих джозамицин, не оказалось и ни в одной из аптек Санкт-Петербурга, Перми и Тамбова. Отмечается, что в Воронеже препараты можно было найти лишь в 19 из 461 подключенных к онлайн-сервису точек, а в Самаре - в 25 из 364.

Препараты, изготовленные на основе джозамицина, используются для лечения инфекционных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, а также инфекций в стоматологии, офтальмологии, заболеваний ЖКТ и др.

Ранее Япония вводила экспортные санкции против 57 компаний из России. Ограничения также касаются некоторых компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана, поскольку Токио считает, что они помогают РФ обходить введенные санкции.

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