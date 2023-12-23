Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек

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Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 20 258 человек. Такую информацию сообщило Министерство здравоохранения Палестины, уточнив, что еще более полусотни тысяч человек оказались ранены.

«Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 258, еще 53 688 ранены», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Во вторник 19 декабря при ударах Израиля в секторе Газа погибли не менее 100 человек. Днем ранее при обстреле лагеря беженцев в анклаве погибли не менее 25 человек, в том числе журналистка Ханин Али аль-Кутшан и члены ее семьи.

Российский президент Владимир Путин считает, что ситуация в регионе вышла за грань критической. Он подчеркнул, что к нему за время палестино-израильского конфликта обратились за помощью более 900 человек, все они попросили эвакуировать их из Газы.