Путин заявил, что ситуация в секторе Газа вышла за грань критической

Президент отметил, что 639 россиян уже обратились с просьбой вывести их из сектора Газа.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что сложившаяся в секторе Газа обстановка вышла за грань критической. Он сказал об этом на совещании с членами кабинета министров.

«Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической», - подчеркнул он.

По словам президента, уже 900 человек обратились за помощью к России и просят вывести их из Газы. Из них 639 человек - граждане РФ, остальные являются их родственниками.

Ранее МЧС сообщило о прибытии в РФ еще 28 россиян из сектора Газа, они прилетели на самолете Ил-76 в аэропорт Домодедово. Всего за время гуманитарной миссии в зоне палестино-израильского конфликта в Россию доставили 553 человека.