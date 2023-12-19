Во вторник при ударах Израиля погибли не менее 100 человек

Глава палестинского минздрава заявил, что при ударах Израиля в секторе Газа 19 декабря погибли не менее 100 жителей.

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Удары, которые наносил Израиль по сектору Газа в течение вторника, привели к гибели не менее 100 человек. О жертвах в анклаве заявил представитель отделения минздрава Ашраф аль-Кудра, его слова приводит палестинский минздрав в Telegram-канале.

«Израильская оккупация обернула часы прошедшего дня в последовательные массовые убийства, затронувшие все без исключения районы сектора Газа, унеся жизни около 100 человек и еще сотни ранив», - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, при ударе по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибли не менее 25 человек. По информации телеканала Al Jazeera, в результате ударов погибла палестинская журналистка Ханин Али аль-Кутшан, а с ней несколько членов ее семьи.

С 7 октября на Ближнем Востоке с новой силой разгорелся палестино-израильский конфликт. В тот день боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. При этом они убивали жителей приграничных поселений, захватив в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде анклава и начал проводить там наземную военную операцию. Авиационные удары наносятся по различной инфраструктуре анклава, в том числе по больницам и жилым домам.

За 73 дня эскалации ближневосточного конфликта в секторе Газа, по информации палестинских властей, погибли свыше 19 тысяч человек, еще более чем 52 тысячи ранены.