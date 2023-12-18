Не менее 25 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в секторе Газа

В результате обстрела погибли журналистка Ханин Али аль-Кутшан и члены ее семьи.

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Не менее 25 человек погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По сообщению телеканала, жертвой удара армии Израиля стала также палестинская журналистка Ханин Али аль-Кутшан. Помимо журналистки, погибли также несколько членов ее семьи.

«Жители Газы и работники гражданской обороны продолжают разбирать завалы с целью поиска выживших после последнего воздушного удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нусейрат. Среди погибших числится журналистка Ханин Али аль-Кутшан и некоторые члены ее семьи», - говорится в сообщении Al Jazeera.

Ранее представители ЦАХАЛ сообщили об обнаружении крупнейшей сети туннелей палестинского движения ХАМАС, построенной под руководством Мухаммада Синвара - брата главы группировки. Отмечается, что система туннелей проходила в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля и сектора Газа.