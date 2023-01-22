ФРГ может передать Украине самые старые танки Leopard 2, используемые на учениях

Только в танком случае страна может отдать Украине требуемые танки, не понизив обороноспособность.

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В Германии заявили, что готовы отдать часть танков Leopard 2 Киеву, однако это будут самые старые машины, используемые в боевых учениях для имитации врага. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

Как сообщает издание, Министерство обороны ФРГ составило список всех танков Leopard 2 еще прошлой весной, и некоторые из них можно было бы отдать Украине, не понизив обороноспособность страны. Речь идет о старых танка, которые уже не используют по назначению.

«Согласно списку, всего в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже был списан», - пишет Spiegel.

Таким образом, Киеву могут передать 19 моделей Leopard 2A5.

Дискуссия о передаче танков Leopard Украине недавно вышла на новый уровень. Долгое время Германия отказывалась поставлять Киеву машины, однако в последнее время в прессу просочились слухи о том, что Берлин больше не против этой идеи.