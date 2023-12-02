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Активисты из Венгрии перекрыли украинским грузовикам въезд из Словакии

Ирина Егорова
23:30 02.12.2023
Украинские водители пытались объехать заблокированный КПП на границе Словакии и Украины через соседнюю Венгрию. По данным очевидцев, пробка достигла порядка десяти километров.
Активисты из Венгрии перекрыли украинским грузовикам въезд из Словакии
© Фото: Armin Weigeldpa, Global Look Press
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Венгерские активисты перекрыли украинским грузовикам на границе со Словакией, передает Радио Sputnik

Фуры, которые следуют на Украину, образовали пробку порядка десяти километров. Водители-дальнобойщики таким образом пытаются объехать заблокированный КПП на границе Словакии и Украины через соседнюю Венгрию.

Акцию протестов изначально начали польские водители -  с 6 ноября они блокируют польско-украинскую границу в знак протеста против либерализации правил ЕС для украинских водителей. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний, за исключением тех, кто перевозит гуманитарную помощь и военную технику. Польские перевозчики требуют также приостановить действие разрешений на деятельность компаний, которые были созданы после начала конфликта на Украине. 

Следом решение о блокировке пункта пропуска Вышне-Немецке - Ужгород принял Союз автоперевозчиков Словакии. На востоке Словакии также образовалась 20-километровая пробка из украинских грузовиков, которые вынуждены были искать альтернативные маршруты из-за перекрытия КПП с Польшей. Ограничения не распространяются на легковые автомобили - те могут спокойно пересекать границу. 

На Украине назвали происходящее на границе с Польшой катастрофой. Из-за блокады границ украинский экспорт сократился на 40%, заявляют в министерстве экономики Украины. 

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