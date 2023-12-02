Активисты из Венгрии перекрыли украинским грузовикам въезд из Словакии
Венгерские активисты перекрыли украинским грузовикам на границе со Словакией, передает Радио Sputnik.
Фуры, которые следуют на Украину, образовали пробку порядка десяти километров. Водители-дальнобойщики таким образом пытаются объехать заблокированный КПП на границе Словакии и Украины через соседнюю Венгрию.
Акцию протестов изначально начали польские водители - с 6 ноября они блокируют польско-украинскую границу в знак протеста против либерализации правил ЕС для украинских водителей. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний, за исключением тех, кто перевозит гуманитарную помощь и военную технику. Польские перевозчики требуют также приостановить действие разрешений на деятельность компаний, которые были созданы после начала конфликта на Украине.
Следом решение о блокировке пункта пропуска Вышне-Немецке - Ужгород принял Союз автоперевозчиков Словакии. На востоке Словакии также образовалась 20-километровая пробка из украинских грузовиков, которые вынуждены были искать альтернативные маршруты из-за перекрытия КПП с Польшей. Ограничения не распространяются на легковые автомобили - те могут спокойно пересекать границу.
На Украине назвали происходящее на границе с Польшой катастрофой. Из-за блокады границ украинский экспорт сократился на 40%, заявляют в министерстве экономики Украины.