Активисты из Венгрии перекрыли украинским грузовикам въезд из Словакии

Украинские водители пытались объехать заблокированный КПП на границе Словакии и Украины через соседнюю Венгрию. По данным очевидцев, пробка достигла порядка десяти километров.

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Венгерские активисты перекрыли украинским грузовикам на границе со Словакией, передает Радио Sputnik.

Фуры, которые следуют на Украину, образовали пробку порядка десяти километров. Водители-дальнобойщики таким образом пытаются объехать заблокированный КПП на границе Словакии и Украины через соседнюю Венгрию.

Акцию протестов изначально начали польские водители - с 6 ноября они блокируют польско-украинскую границу в знак протеста против либерализации правил ЕС для украинских водителей. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний, за исключением тех, кто перевозит гуманитарную помощь и военную технику. Польские перевозчики требуют также приостановить действие разрешений на деятельность компаний, которые были созданы после начала конфликта на Украине.

Следом решение о блокировке пункта пропуска Вышне-Немецке - Ужгород принял Союз автоперевозчиков Словакии. На востоке Словакии также образовалась 20-километровая пробка из украинских грузовиков, которые вынуждены были искать альтернативные маршруты из-за перекрытия КПП с Польшей. Ограничения не распространяются на легковые автомобили - те могут спокойно пересекать границу.

На Украине назвали происходящее на границе с Польшой катастрофой. Из-за блокады границ украинский экспорт сократился на 40%, заявляют в министерстве экономики Украины.