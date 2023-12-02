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Экспорт Украины через Польшу снизился из-за блокады границы на 40%

Владимир Рубанов
17:14 02.12.2023
На некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин - Дорогуск», «Рава-Русская - Хребенное» экспорт практически прекратился или упал вдвое.
Экспорт Украины через Польшу снизился из-за блокады границы на 40%
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт на этом направлении сократился на 40%. Такие данные привела министр экономики Украины Юлия Свириденко, говорится на сайте министерства.

Свириденко сослалась на статистику Гостаможслужбы. В ноябре грузовым транспортом экспортировалось 783 тысячи тонн украинской продукции. Наибольший объем этого экспорта проходил через польскую границу - 282 тысячи тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики.

На некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин - Дорогуск», «Рава-Русская - Хребенное» экспорт практически прекратился или упал вдвое. По словам чиновницы, Киев работает с Варшавой над разрешением ситуации и делает это не всегда публично. Есть основания надеяться, что ситуацию удастся уладить, сказала Свириденко.

Ранее глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал происходящее на границе с Польшей катастрофой. Польские дальнобойщики блокируют КПП с 6 ноября. Накануне к ним присоединились словацкие перевозчики, которые, как и обещали, перекрыли пункт пропуска Вышне-Немецке - Ужгород.

Перевозчики недовольны либерализацией правил ЕС для украинских водителей, которые получили возможность въезжать в эти страны без получения коммерческих разрешений. При этом они перевозят не только гуманитарную помощь и военную технику, но и коммерческие грузы, утверждают местные водители.

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