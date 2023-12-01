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Застрявшие на границе с Польшей украинские водители объявили голодовку

Сергей Лебедев
17:06 01.12.2023
Они уже пытались провести переговоры с протестующими.
Застрявшие на границе с Польшей украинские водители объявили голодовку
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Заблокированные на пограничном пункте пропуска «Краковец - Корчев» украинские водители объявили голодовку. Они требуют, чтобы бастующие польские дальнобойщики пропускали больше грузовиков, сообщают львовские СМИ.

Среди застрявших на границе машин есть грузовики со скоропортящимися продуктами. Отмечается, что украинские водители пытались пойти на переговоры с польскими протестующими, но их не пропустила полиция.

Напомним, блокада затронула все группы товаров, включая топливо. В Киеве опасаются, что это отразится на снабжении ВСУ.

Сейчас пробка на границе растянулась на 35 километров. В обоих направлениях застряли около 3 000 грузовиков.

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