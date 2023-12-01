Перевозчики в Словакии перекроют движение на границе с Украиной в знак протеста

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Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) с 1 декабря заблокировали КПП на переходе Вышне-Немецке - Ужгород на границе с Украиной, сообщается в Telegram-канале украинской погранслужбы. Представители организации выступают против приказа Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС после начала конфликта.

Ранее данный пункт пограничного перехода закрывался временно, в качестве предупреждения. Сейчас же Союз автоперевозчиков Словакии принял решение о блокировке до момента отмены приказа. Отмечается, что для фур с гуманитарной и военной помощью, а также с животными и топливом ограничения действовать не будут. Также ограничения не распространяются на легковые автомобили - те могут спокойно пересекать границу.

Грузовики, которые следовали на Украину через Словакию, сформировали 20-километровую пробку на востоке Словакии. Это случилось из-за акций протеста польских перевозчиков, которые заблокировали КПП на границе с Украиной. Следовательно, водители стали выбирать альтернативные маршруты, чем осложняли движение.

Польские водители-дальнобойщики с 6 ноября блокируют польско-украинскую границу в знак протеста против либерализации правил ЕС для украинских водителей. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний, за исключением тех, кто перевозит гуманитарную помощь и военную технику. Польские перевозчики требуют также приостановить действие разрешений на деятельность компаний, которые были созданы после начала конфликта на Украине.