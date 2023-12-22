Путин заострил внимание Совбеза на обеспечении коллективной биобезопасности СНГ

© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress

Непростая эпидемиологическая ситуация стала темой совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла сегодня по видеосвязи.



«С учетом тех проблем, с которыми сталкивались в ковид, да и сейчас, ситуация не такая, конечно, слава богу, но тем не менее непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации», - отметил Путин.

Он предложил обсудить меры по обеспечению коллективной биологической безопасности в странах Содружества, так как эта проблема «касается всех нас, наших ближайших соседей».

Путин напомнил, что на 25-26 декабря намечена встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, и заявил, что тема здоровья и биобезопасности «интересует, конечно, всех».

Ранее сообщалось, что, по данным Роспотребнадзора, во многих регионах отмечается рост заболеваемости сезонным гриппом и COVID-19, в Санкт-Петербурге в больницах ввели карантин с запретом на посещение пациентов, а сотрудников сферы культуры и спорта обязали ходить в масках во время проведения массовых мероприятий с 20 декабря.