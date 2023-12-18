Путин призвал СНГ сохранять и обогащать общее многонациональное достояние
Президент России Владимир Путин обозначил комплекс задач СНГ, приветствуя в видеообращении участников саммита глав правительств стран Содружества, проходящего сегодня на ВДНХ в Москве.
«Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача - максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием», - отметил Путин.
Он также напомнил о предстоящей встрече в Северной столице.
«Рассчитываю увидеться совсем скоро - в конце декабря, на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», - добавил президент.
Путин передал приветствие главам стран Содружества и пригласил их посетить Санкт-Петербург.
В своем обращении Путин также затронул тему фальсификации истории и героизации нацизма и отметил важность сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны и продолжения совместных экспедиций поисковиков в местах сражений.