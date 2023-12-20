В стране и мире Роспотребнадзор дал разъяснение о масочном режиме в Петербурге Ирина Елагина В санитарно-эпидемиологическом ведомстве подчеркнули, что ношение масок касается только учреждений, где проводятся массовые мероприятия, и больниц. © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости Читайте нас на: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дало разъяснение о масочном режиме, введенном в Северной столице с 20 декабря. Во-первых, причина особых мер - необходимость дополнительной защиты на фоне растущей заболеваемости гриппом и COVID-19. «Указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний», - пояснили в Роспотребнадзоре. Во-вторых, ношение масок касается только территории общественных пространств, на которых проводят массовые мероприятия, а также медучреждений. «Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет», - подчеркнули в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что распоряжение главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой касается проведения концертов, новогодних программ, спортивных состязаний и иных событий во всех общественных пространствах, как частных, так и государственных, и распространяется на сотрудников. Экспертное мнение и аналитика