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Роспотребнадзор разрешил россиянам встречать Новый год без масок

Катерина Радомская
Ирина Елагина
13:53 20.12.2023
В 41 регионе России отмечены высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Масочный режим и другие ограничения на период новогодних праздников вводиться не будут. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Это при том, что число больных гриппом и ОРВИ в регионах растет. Только за неделю статистика увеличилась на 6,5%. Вирусы с тяжелыми симптомами и высокой температурой сопровождаются сильным кашлем. Многие школы и детсады из-за карантина вынуждены переходить на дистанционное обучение. Катерина Радомская продолжит тему.

На видео медсестра магаданской городской поликлиники №2 подписывает новые контейнеры для анализов, меняет перчатки - все должно быть стерильно - и вновь берет мазки. В Магаданской области эпидемия ОРВИ.


«Все с признаками ОРВИ, гриппа и ковида, выявили троих пациентов с вирусом А, это обычный сезонный грипп», - пояснила врач-терапевт Дарья Мерзлякова.

В кабинет неотложной помощи хабаровской поликлиники №5 идут больные с ознобом, кашлем и температурой - характерными симптомами респираторно-вирусных инфекций. Эпидемический порог в целом по краю превышен на 20%.

«Утром была температура, решила брать больничный, беспокоит заложенность носа, кашель», - рассказала пациентка Анна Башкирцева.

Высокие показатели заболеваемости связаны и с улучшением систем диагностики гриппа и ОРВИ - еще в прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об их включении в ОМС.

География регионов с превышенным эпидпорогом от Северного Кавказа до Урала - кашляют и температурят Карачаево-Черкесия, Саратовская, Новосибирская и Свердловская области. По данным санитарных врачей, в 41 регионе России показатели заболеваемости превышают среднероссийские. За прошлую неделю, как сообщили в Роспотребнадзоре, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране составил 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.

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