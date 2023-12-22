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Премьер Словакии Фицо заявил, что все оружие мира не поможет Украине победить Россию

Ирина Елагина
13:28 22.12.2023
Новый лидер Словакии считает бессмысленным накачивание Украины оружием, так как военное поражение России невозможно.
Премьер Словакии Фицо заявил, что все оружие мира не поможет Украине победить Россию
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Военное поражение России невозможно, даже если все оружие мира передать Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», - процитировало РИА Новости словацкого политика.

Он подчеркнул, что не верит в возможность решить украинский кризис на поле боя.

«У Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление», - заявил Фицо.

Он предположил, что в начале следующего года российская сторона продиктует «условия урегулирования этого конфликта».

Напомним, что новое руководств Словакии вслед за Венгрией считает бессмысленной военную помощь Украине и стремление воевать до последнего, так как речь идет о колоссальных суммах, которые можно направить на поддержание национальной экономики.

О приоритете национальных интересов говорит и лидер новой польской администрации Дональд Туск. Тем не менее эксперты считают, что ЕС под давлением США в начале 2024 года одобрит выделение очередного пакета военной помощи ВСУ, но это едва ли изменит расклад сил на передовой. 

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