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Bloomberg: Киев даже с помощью США и ЕС вряд ли способен на прорыв на передовой

Ирина Елагина
10:32 19.12.2023
По данным СМИ, Киев вправе рассчитывать на пролонгацию военных поставок из США и ЕС, но это не изменит расклад сил в зоне конфликта.
Bloomberg: Киев даже с помощью США и ЕС вряд ли способен на прорыв на передовой
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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ВСУ даже в случае дальнейшей военной помощи со стороны США и стран ЕС не смогут добиться особых успехов на передовой. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным СМИ, несмотря на дебаты в американском и европейском обществе о целесообразности дальнейшей военной помощи Украине, Киев, скорее всего, не останется без поставок техники и вооружения из стран НАТО.

«Сторонники Украины как в ЕС, так и в США утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя», - отметили эксперты издания.

Источник подчеркнул, что украинский кризис затянулся, ситуация сейчас тупиковая и высока вероятность, что «противостояние может продолжаться долгие годы».

Ранее сообщалось, что западные политики изучают возможности европейского законодательства, чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за вето по вопросу оказания военной помощи Украине.

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