Политолог Асафов раскрыл план Вашингтона, пообещавшего Польше лидерство в Европе

По мнению ученого, Вашингтон опасается потерять влияние на Варшаву после прихода к власти Дональда Туска.

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США пытаются задобрить новое руководство Польши щедрыми авансами, чтобы сохранить свое влияние на Варшаву. Политолог и политический обозреватель Александр Асафов объяснил «Звезде», что стоит за заявлением Белого дома о Польше, как будущем лидере Евросоюза.

«Для того чтобы понять, почему вдруг США меняют лидера Евросоюза таким парадоксальным образом, надо немного понимать контекст. Долгие годы у власти в Польше находились самая крупная евроскептическая партия «Право и справедливость» Качиньского, которая исповедовала идеи Пилсуцкого о том, что Польша - это Христос Европы, носитель сакрального политического знания. И это работало», - рассказал эксперт.

Он пояснил, что мессианская доктрина устраивала США, и теперь, когда в Польше к власти пришли умеренные политики, возникла потребность скорректировать курс.

«Туск - это значительно более умеренные люди, у них несколько иные цели и задачи, связанные с обеспечением экономических задач без выраженного мессианства Качиньского. Его надо как-то возрождать и раздавать авансы. Американцы на авансы скоры, умеют делать хорошо, пытаются вдохновить, что на вас надежда. 51-й штат, который по недоразумению откололся, не надо конфликтовать с Брюсселем, вы следующий лидер, вас все должны слушаться, мы вам даруем право вассального первенства», - объяснил эксперт.

Причина обеспокоенности США, по мнению аналитика, очевидна и связана с военной помощью Украине.

«Это связано еще и с тем, что, по мнению американцев, все европейские страны не должны останавливать интенсивность помощи Украине, но не за американский счет, а свой собственный. Очевидно, что под действием Туска прагматическая модель просматривается. Например, он прекратили многолетние попытки эксгумации четы Качиньских , чтобы обвинить ФСБ в гибели самолета. А значит могут быть прекращены и другие продиктованные из Вашингтона цели и задачи, не связанные с интересами Польши вовсе», - отметил эксперт.

Политолог Асафов добавил, что раздача лидерства в ЕС - своеобразная игра, которая не никак не отражает реальный расклад сил в Европе, где по-прежнему прочны позиции Германии и Франции.

«Германия находится под давлением Штатов, и когда американцы такие вещи говорят, они надеются, что в Германии их не услышат, а если услышат, они дадут какую-то верную интерпретацию. А так, конечно, экономический лидер Евросоюза - это Германия, условно говоря социально-политический лидер - это Франция, а идеологический теперь Польша. Но надо не забыть еще страны Балтии, которые тоже какой-нибудь лидер», - пояснил политолог.

В заключении эксперт еще раз подчеркнул, что главная причина заявлений США по Польше - это «смена правящей и смена, очевидно, курса польской власти в отношении поддержки американских идей».

Ранее сообщалось, что представитель госдепа США Джеймс О'Брайен заявил, что США видят в Польше будущего лидера Евросоюза.