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Блокада Ленинграда. 872 дня лишений, голода и нескончаемого страха. Все эти испытания выпали на долю миллионов мирных жителей окруженного фашистами города - преимущественно женщин, детей и стариков. Воспоминания о тех страшных днях до сих пор не оставляют очевидцев блокады.

Отец Юрия Зубкова погиб на фронте. А в блокаду от голода прямо на глазах у умер его старший брат.

«Я ему ничем не мог помочь. Родители в это время отсутствовали», - вспоминает житель блокадного Ленинграда Юрий Зубков.

Зое Беляевой было всего 13 лет, когда фугасная авиабомба разрушила ее дом на Петроградской стороне.

С началом блокады страшнее фашистских бомб и нескончаемых артобстрелов для нее был только голод.

«Помирали прямо на ходу. И если он вот тут лежал, то дружинники сваливали в тот угол. Этот угол весь был в покойниках», - рассказала жительница блокадного Ленинграда Зоя Беляева.

Для российского президента Владимира Путина блокада - тоже трагедия личная. Его семья испытала все ужасы жизни в осажденном городе. Каждый год президент посещает памятные мероприятия, посвященные тем событиям. В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин возложил траурный венок к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище.

Здесь в братских могилах похоронены около полумиллиона ленинградцев и защитников города. В этом скорбном списке и брат президента -Виктор Путин. Двухлетним ребенком он умер в блокаду.



Еще одно место, которое в этот день неизменно посещает президент - Невский пятачок, монумент Рубежный камень. Здесь на легендарном плацдарме шириной всего в несколько километров, который героически удерживали красноармейцы, воевал и был ранен отец президента.

В стенах музея обороны и блокады Ленинграда Владимиру Путину показали новую выставку, рассказывающую о жизни города во время фашистской осады. Впрочем, для президента все это - часть истории личной, той, которую знают и могут рассказать только блокадники и их родные.

«У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Ну и все», - рассказал президент России.

Здесь же - в музее Владимир Путин встретился с блокадниками, ветеранами и представителями патриотических объединений. Говорили о необходимости сохранения исторической памяти и о тех жутких, нечеловеческих испытаний, на которые город на Неве обрекли не только немецкие нацисты, но и их многочисленные пособники. Роль последних в тех страшных событиях до недавнего времени освещалась скупо, но больше скрывать правду, говорит президент, никто не будет.

«В блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определённой толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами об этом не говорили. Но это же было не только в Ленинграде, на Ленинградском фронте и во время блокады, это было везде. Достаточно посмотреть на "Голубую дивизию". Здесь, в Ленинграде, на Ленинградском фронте во время блокады со всех стран участники были - из многих, во всяком случае», - рассказал Владимир Путин.

Осознавая это, нетрудно понять, почему сейчас, даже когда факты всех преступлений доказаны и общеизвестны, западные страны не оставляют попыток оправдать нацизм.

«Мы, как вы слышали, может быть, совсем недавно в Организации Объединенных Наций предложили для голосования документ, осуждающий героизацию нацизма. Ведь 50 стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступным героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто историческая или политическая амнезия какая-то. Это все опять сюда переносится, в наше время», - сказал российский президент.

Не замечают на Западе и нацизм нынешний. Власти Украины фактически повторяют то, что делали фашисты во времена Великой отечественной - убивают людей только за то, что они говорят по-русски или ходят в храмы канонической церкви. Но Россия снова намерена защитить своих людей и свои земли.

«Все что мы делаем сегодня и СВО - это попытка прекратить войну и защитить наших людей. это наши исторические территории. Мы не могли не отреагировать на то, что происходило после переворота, где начали фактически истреблять людей только за то, что они связаны с русской культурой, языком», - объяснил глава Российского государства.

Впрочем, как известно, трагедий настоящего можно было бы избежать, если хорошо знать уроки прошлого. Именно поэтому Россия намерена отстаивать подлинную историческую память и, когда это необходимо, продолжать расследования зверств нацистов. В прошлом году городской суд Петербурга по иску прокуратуры признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности и геноцидом советского народа. В основе этого решения были живые свидетельства блокадников.

«Снова охватывал этот ужас, когда ты слышал то, что здесь было. Эксперты очень много тоже дали материалов не только о людях, но и о том, что городу было нанесено, какие поражения», - рассказывает председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Оценить все последствия блокады во времена Нюрнберга действительно было невозможно. Да, все знали о голоде, о норме хлеба в 125 грамм в сутки на человека, о болезнях и смертях. Но многие из тех, кто пережили блокаду, тогда были еще совсем маленькими и последствия выпавших на их долю испытаний ощутили лишь через много лет. Валентину Исаеву не было и двух лет, когда он попал в детский концлагерь, которые фашисты устроили в поселке Вырица Ленинградской области. Детей постарше там заставляли работать, содержали в ужасных условиях, а некоторых использовали как доноров крови для немецких солдат. И если бы не одна из воспитательниц, Валентина ждала бы та же участь.

Факты насильственной сдачи крови детьми на оккупированных нацистами территориях зафиксированы во многих исторических документах. Причем особую жестокость проявляли не только немцы.

Подробнее о том, как жители Ленинграда выстояли блокаду города смотрите в материале Романа Закурдаева для программы «Главное с Ольгой Беловой».