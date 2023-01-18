Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Петербурге

До этого российский лидер также возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

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Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина», расположенному на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Глава государства участвует в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Напомним, российский президент также возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. У Путина также запланировано посещение Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Ранее корреспондент «Звезды» побывал на экспозиции «Живые улицы» в Санкт-Петербурге. Интерактивный проект погружает посетителей в атмосферу страшных для ленинградцев 1942-1943 годов. В числе экспонатов - мемориал «Разорванное кольцо» и легендарная фронтовая «полуторка».