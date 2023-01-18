Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Кроме того, глава государства встретится с ветеранами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в рамках посещения мемориального музея.

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области по случаю 80-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Кроме того, у российского лидера запланировано участие в других памятных мероприятиях и посещение Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, где он встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного города и представителями общественных патриотических объединений.

Напомним, в Петербурге стартовал интерактивный проект «Живые улицы», благодаря которому можно ощутить, каким был блокадный Ленинград в годы ВОВ. Среди экспонатов, погружающих в атмосферу жутких лет блокады, мемориал «Разорванное кольцо» и легендарная фронтовая «полуторка».

Также Министерство обороны Российской Федерации опубликовало серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая "Искра" Победы!» к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.