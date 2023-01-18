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Путин подчеркнул особую важность признания геноцида в отношении мирных граждан СССР

Елизавета Потейчук
13:09 18.01.2023
Глава государства также указал на чрезвычайную важность вопросов о признании геноцида в отношении мирного населения СССР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Историческая память у граждан должна сохраняться именно для того, чтобы таких трагедий, как в период Великой Отечественной войны, не повторилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге.

«Историческая память должна сохраняться для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда не повторялось. Есть практический смысл. Чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы», - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул чрезвычайную важность вопросов о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза. Российский лидер добавил, что «человек очень быстро забывает все плохое», поэтому новое поколение воспринимает то, что было до его рождения, как доисторические события.

Напомним, президент России в Санкт-Петербурге принимает участие в памятных мероприятиях. В частности, Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

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