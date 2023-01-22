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Родные и близкие простились с режиссером Николаем Досталем в Москве

Ирина Елагина
15:53 22.01.2023
Траурная церемония прошла в закрытом режиме в Центральной клинической больнице.
Родные и близкие простились с режиссером Николаем Досталем в Москве
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В Москве завершилась траурная церемония прощания с режиссером Николаем Досталем. Проводить народного артиста России в последний путь смогли только люди из ближнего круга, так как и отпевание в храме иконы Божией Матери в Кунцево, и гражданская панихида в ритуальном зале Центральной клинической больницы прошли в закрытом режиме.

На каком кладбище похоронят режиссера, пока не известно.

Ранее сообщалось , что народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь скончался 18 января в возрасте 76 лет о тяжелой болезни. Он был представителем известной российской кинодинастии, автор многих фильмов и киносериалов, в том числе «Гражданин начальник» по романам В. Пронина «Банда» с Юрием Степановым в главной роли.

По мнению Михаила Швыдкого, спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, Николая Досталя отличало чувство сострадания и любви людям и вера, что каждый человек верить, любить и творить чудеса. А актер Геннадий Хазанов назвал Досталя «самым близким человеком во всем российском кинематографе».

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