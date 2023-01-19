Умер режиссер Николай Досталь

Информация о причинах смерти пока не раскрыта.

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Народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Причина смерти еще не раскрыта. Об этом «Звезде» сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

В настоящее время решается вопрос о дате и месте прощания с кинематографистом.

Артист родился в семье режиссера Николая Досталя, основателя знаменитой кинодинастии. Николай Досталь - младший запомнился такими киноработами как «Облако-рай», «Коля - перекати поле», «Мелкий бес» и другими.

Ранее, появилась информация, что российский кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что у режиссера выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Отмечается, что Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно.