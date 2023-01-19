Хазанов назвал Досталя самым близким человеком в российском кинематографе

Артист рассказал, что несколько лет назад узнал о болезни кинорежиссера.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Артист российской эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов прокомментировал кончину кинорежиссера Николая Досталя. В беседе со «Звездой» артист сообщил, что новость о трагедии не стала неожиданностью для него.

«Несколько лет назад я узнал о его болезни, но я очень верил в то, что он сможет избежать такого быстрого финала. Для меня Досталь - самый близкий человек во всем российском кинематографе. Мне очень трудно говорить о потере этого человека, для меня это как часть моего организма», - сказал Хазанов.

Напомним, сообщения о смерти народного артиста России, режиссера и сценариста Николая Досталя поступили днем 19 января. О причинах смерти кинодеятеля ничего не известно. В настоящее время решается вопрос о дате и месте прощания с кинематографистом.