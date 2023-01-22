Крещенская охота на ведьм: почему на Украине сжигают церкви и убивают чиновников

В святочные дни Украину трясло - запретили православную церковь, уволили Арестовича, а глава МВД погиб при крушении вертолета. На фоне усиления влияния Запада видно, что Киев словно ищет везде врагов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Религиозный террор на Украине набирает обороты. 19 января, прямо на праздник Крещения по поручению Зеленского кабмин внес в Раду законопроект о запрете УПЦ. Инициатор законопроекта - премьер Денис Шмыгаль. Как заявили в Раде, закон направлен на консолидацию украинского общества. По факту же религиозные распри и попытки записать всех прихожан УПЦ в «агентов Кремля» еще больше раскалывает страну. А в рассуждениях соратников Зеленского ни тени заботы о прихожанах, лишь неприкрытый национализм.

«Мне кажется, что не может быть на Украине две одинаковые церкви. Мы закончим эру "двоецерковности", у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке», - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Не в силах заставить миллионы верующих отказаться от истинной веры, киевский режим начал травлю священников. Прокуратура возбудила уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры - митрополита Павла - за слова как раз о гонениях на церковь.

«Успенский собор отдали раскольнику, "самосвяту". Раскольник - это Филарет, "самосвят" - Епифаний. Эта группка безбожников и бандитов, которые ведут открытую войну против церкви. Главное, уничтожить святую, соборную и апостольскую церковь. А помяните Епифания. Кого - сущего беса? Раскольника? Я не боюсь это сказать», - сказал Павел.

В первых числах января два главных храма православной святыни - Киево-Печерской лавры - отдали раскольникам. Священников канонической УПЦ перестали пускать внутрь. А уже 7 января Рождественскую службу в лавре впервые провел лжемитрополит Епифаний.

Чтобы возмущенные верующие не вышвырнули раскольников из лавры, территорию в оцепление взяли три тысячи силовиков. В храм смогли попасть только журналисты и неонацисты в военной форме. Многие даже не знали в какой момент нужно креститься. А уже на Крещение сектанты устроили новый шабаш в главной святыне Киева.

О традиции крещенских купаний в хамской форме высказался мэр Днепра Борис Филатов - он отказался оборудовать проруби и пожелал смерти тем, кто захочет окунуться.

«Напоминаю, что в этом году город не занимается местами для ныряния. По своему усмотрению делайте что хотите. Можете хоть утопиться», - написал Филатов в соцсетях.

На фоне и так непростой ситуации в стране, в Рождество Христово Зеленский лишил гражданства 13 священников. Атмосфера в храмах накаляется. В Одесской области мужчина с ножом бросился на священника во время службы. Прихожанам удалось его остановить. Отцу Антонию из Винницы не повезло. Неизвестный перерезал ему горло. За неделю до Крещения радикалы подожгли храм в Волынской области, а сразу после праздника вспыхнула церковь в селе Гнедин под Киевом.

Сами службы в украинских церквях стали больше напоминать языческие игрища или пляски с чертями на алтаре. Прихожан заставляют вместо молитв петь гимн националистов «Батько наш - Бандера», в котором некоторые слова заменены в богохульной манере.

Чтобы обратить внимание мирового сообщества на то, что Украина находится в шаге от религиозной катастрофы, по инициативе России был созван Совбез ООН. Впервые в истории на заседании выступил митрополит Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Антоний. Он подробно рассказал о притеснениях священнослужителей, захватах и поджогах храмов, всплеске насилия в отношении верующих. Но запад остался глух ко всему сказанному.

«Я хотел бы спросить у западных кураторов Киева, на словах пекущихся о правах человека и свободе вероисповедания, как долго вы собираетесь игнорировать действия киевского режима по разжиганию межконфессионального кризиса на Украине? Да и в целом игнорировать процесс формирования в этой стране бесчеловечной диктатуры? Впрочем, это риторический вопрос», - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Один из таких кураторов, по данным журналистов Washington Post, тайно посетил Киев на минувшей неделе. Глава ЦРУ Уильям Бернс провел секретные консультации с Владимиром Зеленским на территории посольства США в Киеве. Американская газета сообщает - обсуждали, как дальше будет развиваться ситуация на фронте. Но главное, что волновало руководство Украины, как внутриполитическая обстановка в США может повлиять на будущие поставки оружия.

«Во время встречи Зеленский и его высокопоставленные разведчики больше всего думали, как долго на Украину будет поступать помощь США после победы республиканцев в Палате представителей и потери интереса к Украине у американского электората- заявил источник на условиях анонимности. По его данным, Бернс подчеркнул что ситуация на фронте не терпит промедления и признал, что в вскоре помощь будет получить труднее», - пишет издание.

Стоило главному разведчику США покинуть Киев, как на Украине начали происходить странные события. В украинских Броварах на детский сад рухнул вертолет, на борту которого находилось руководство украинского МВД, включая министра и соратника Зеленского Дениса Монастырского. И тут же появились версии - что это? Несчастный случай, диверсия, заказное убийство? Зеленский выступая по видеосвязи на Давосском экономическом форуме все списал на войну.

«Я считаю - через тот опыт войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны», - заявил Зеленский.

Неожиданная гибель руководства МВД так расстроила Елену Зеленскую, что она расплакалась прямо в Давосе. Только вот европейцы задались вопросом - почему трагедия унесшая жизни 18 человек, заставила плакать ту, что не проронила ни слезинки за восемь лет трагедии Донбасса, где погибли тысячи людей.

Но кто может стоять за гибелью всей верхушки МВД Украины? Одни намекают на скандально известного бывшего главу МВД Арсена Авакова. Не исключено, что он решил вернуться на пост главы МВД. Кстати, потерпевший крушение вертолет был приобретен у французской компании Airbus Helicopters во время руководства Авакова, хотя другие страны от них отказались в связи с их ненадежностью. Подрыв вертолета мог стать и эпизодом внутриведомственной войны между МВД Украины, СБУ и ВСУ. В последнее время между Залужным и Зеленским идет жесткое противостояние.

«В принципе, замена на Залужного находится в работе Вашингтона. Но не сейчас, Зеленскому еще нужно накопить долю негатива, и после этого его будут менять», - считает политолог, Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

И почему-то именно сейчас журналисты Wall Street Journal вдруг вытащили на свет историю почти годовалой давности. И решили рассказать как в марте 2022 года сотрудники СБУ без суда и следствия расправились с членом первой делегации Украины на переговорах с Россией Денисом Киреевым, обвиненном в «шпионаже» в пользу России. Уже после публикации в WSJ, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг слухи о работе Киреева на российскую разведку. Выходит, что спецслужбы убили бизнесмена в центре Киева якобы по ошибке.

«Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ», - заявил Подоляк.

Эксперты говорят - появление публикации в Wall Street Journal и признание Подоляка - одна большая игра западных разведок по смене власти в Киеве. Аккурат на днях в США вышла книга, из которой весь мир узнал, что за год Зеленский пережил аж 12 покушений, два из которых предотвратили доблестные агенты американской разведки. Может это намек что 13 покушение Зеленский может и не пережить? А тогда срочно понадобится новый кандидат на президентский пост. И тут как нельзя кстати главный толкователь украинской пропаганды Алексей Арестович подал в отставку с поста внештатного советника офиса Зеленского. Уволиться Арестовичу пришлось после того, как он единственный публично признал, что жилой дом в Днепропетровске пострадал от украинской ракеты ПВО. В Киеве за это его тут же обвинили в работе на Москву.

«Да это серьезная ошибка, здесь ничего с этим не сделаешь. Она такая как есть, но значит, что нужно делать теперь, надо разобрать, как эта ошибка произошла, правильно, и не допускать ее впредь», - заявил Арестович.

После скандального увольнения многие вспомнили, что еще летом Арестович заявлял, что будет баллотироваться в президенты в марте 2024 года. В украинском политикуме выдвинули версию, что якобы случайная оговорка - ни что иное как многоходовка и Арестович специально дистанцируется от ставшего токсичным Зеленского. В политике он с середины двухтысячных и всегда чувствовал, когда нужно бежать с тонущего корабля. О президентских амбициях бывшего главного пропагандиста Банковой еще в ноябре рассказала его жена.

«Он сказал: я буду президентом. Я уверена, что Алексей может провести такие изменения в стране, создать такие условия, чтобы такой конфликт больше не повторился», - заявила Анастасия Арестович.

И вот уже бывший советник президентского офиса рассуждает как оппозиционер номер один.

«Для меня это война за преображение России. Потому что я до последнего, я не дам считать русских уродами, у которых там кровь течет из клыков всех. Народ надо судить по лучшим представителям, а не по худшим. Уроды, сволочи, негодяи, Чикатило и так далее, есть везде. Чикатило кстати украинская фамилия», - сказал Арестович.

На неделе случилась и еще одна сенсация - председатель запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, который после освобождения из украинского плена хранил молчание, вдруг громко напомнил о себе. В российской прессе вышла его статья с призывом к созданию в Киеве новой политической силы.

«Украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов... Необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», - написал Медведчук.

Многие эксперты сходятся во мнении, что на Украине сейчас идет нешуточная политическая борьба и готовится серьезный передел сфер влияния. Усидит ли в своем кресле Зеленский тоже большой вопрос. У населения Европы и США растет усталость от Киева и парня в мятой футболке, сколотившего себе состояние на войне. А потому западные кураторы требуют от Зеленского результатов и как можно скорее. Иначе ему быстро найдут замену.