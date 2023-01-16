В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведчук заявил, что политики Запада и Европы не желают мира на Украине

Марина Крижановская
06:48 16.01.2023
При этом он сообщило, что это не означает, что сами украинцы мира не желают.
Медведчук заявил, что политики Запада и Европы не желают мира на Украине
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Желавших мира на Украине оболгали и запугали, потому как они не встроились «в западную демократию». В то же время большая часть политиков США и Европы не желает для Украины никакого мира. С таким заявлением выступил Виктор Медведчук - депутат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» на Украине.

Он добавил, что все это не значит, что сами украинцы мира не хотят. Обо всем этом он написал в своей статье, опубликованной «Известиями».

Немногим ранее киевские власти лишили Медведчука и некоторых его однопартийцев мандатов депутата. Помимо этого, он был лишен гражданства Украины Владимиром Зеленским на основании данных СБУ.

«Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию», - рассказал он в статье.

Также Медведчук отметил, что юго-восток Украины сыграл решающую роль в удержании независимости этой страны. Он пояснил, что «юго-восток встроил Украину в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией».

В июле 2022 года СБУ арестовала активы Медведчука и его жены. Общая сумма арестованных активов составила более миллиона долларов. До этого, в июне, украинский суд запретил партию «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:38 Армия
Видео
Сожженный в Соледаре украинский бронеавтомобиль «Козак» показали на видео
22:01 В стране и мире
Видео
Пассажир рухнувшего в Непале самолета снял на видео момент катастрофы
19:09 В стране и мире
Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян
18:04 В стране и мире
Спектакль «Лес», в котором играл Назаров, отменили в МХТ им. Чехова
17:58 В стране и мире
«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.