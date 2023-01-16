При этом он сообщило, что это не означает, что сами украинцы мира не желают.

© Фото: РИА Новости

Желавших мира на Украине оболгали и запугали, потому как они не встроились «в западную демократию». В то же время большая часть политиков США и Европы не желает для Украины никакого мира. С таким заявлением выступил Виктор Медведчук - депутат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» на Украине.

Он добавил, что все это не значит, что сами украинцы мира не хотят. Обо всем этом он написал в своей статье, опубликованной «Известиями».

Немногим ранее киевские власти лишили Медведчука и некоторых его однопартийцев мандатов депутата. Помимо этого, он был лишен гражданства Украины Владимиром Зеленским на основании данных СБУ.

«Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию», - рассказал он в статье.

Также Медведчук отметил, что юго-восток Украины сыграл решающую роль в удержании независимости этой страны. Он пояснил, что «юго-восток встроил Украину в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией».

В июле 2022 года СБУ арестовала активы Медведчука и его жены. Общая сумма арестованных активов составила более миллиона долларов. До этого, в июне, украинский суд запретил партию «Оппозиционная платформа - За жизнь».