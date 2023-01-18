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Конструктор вертолетов Михеев объяснил, почему авиакатастрофа в Броварах оказалась предсказуемой

Елизавета Потейчук
14:26 18.01.2023
Специалист считает, что вертолет Super Puma вряд ли будет использоваться в качестве пассажирского судна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: brovary, telegram
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Конструктор вертолетов Вадим Михеев рассказал «Звезде», что упавший в Броварах на Украине французский вертолет Super Puma - проблемная машина, так как с ее участием происходила не одна авиакатастрофа. Напомним, о том, что в Броварах потерпел крушение именно французский вертолет сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Так, эксперт разъяснил, почему трагедия под Киевом был предсказуема.

«Было две катастрофы. Сначала катастрофа, по-моему, в 2016 году. Конструкторское бюро французское приняло решение провести модернизацию главного редуктора, из-за которого была катастрофа, ничего не получилось. Были приняты другие различные временные доработки, произошла вторая катастрофа, в результате вертолеты сняли с эксплуатации», - объясняет специалист.

По словам Михеева, вертолеты Super Puma использовались для обслуживания морских буровых установок. После снятия их с эксплуатации, говорит конструктор, «девать их было некуда».

«Естественно, тогда украинское МВД обратилось, они эти вертолеты и сбагрили. У них главный редуктор разваливается. Надо делать новый редуктор - это, по сути дела, уже почти новый вертолет делать», - добавил Михеев.

Специалист подытожил, что в качестве пассажирского воздушного судна вертолет Super Puma прекратил свое существование. При этом он допустил, что такие вертолеты могут использоваться в военных целях.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Украине потерпел крушение вертолет. В результате крушения воздушного судна погибли глава МВД Украины, а также его заместитель и госсекретарь. Отмечается, что вертолет упал вблизи детского сада и жилых домов. В общей сложности, по последним данным, жертвами трагедии стали 18 человек, еще 29 пострадали.

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