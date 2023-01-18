Митрополит РПЦ впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН

На заседании обсуждали преследование инакомыслящих священников на Украине и гонения на каноническую Украинскую православную церковь.

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Впервые в истории РПЦ на заседании Совета безопасности ООН взял слово российский Митрополит. С речью выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Главной темой заседания стало преследование инакомыслящих на Украине и гонения на каноническую Украинскую православную церковь, которые начались в 2022 году. По словам митрополита Антония, в прошлом году было «захвачено 129 храмов УПЦ». Об этой встрече 14 января запросил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Позже на сайте отдела внешних церковных связей канонической УПЦ появилось обращение к российскому правительству с просьбой воздержаться от выступлений от ее имени на международной арене. Представители УПЦ также попросили власти Украины «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны». Об этом сообщили РИА Новости.

В 2022 году на Украине начались самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Причиной является связь священников с Россией. В связи с чем по всей стране местные органы начали запрещать ее деятельность. Соответствующий законопроект уже внесли в парламент.

Под Рождество 7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. Захарова назвала это решение Киева сатанизмом.