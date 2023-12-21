Демократы заявили об опасности влияния Трампа на помощь Киеву

В Демократической партии предупредили, что влияние Трампа на республиканцев может негативно сказаться на выделении помощи Украине.

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Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил об опасности влияния бывшего президента США Дональда Трампа на Республиканскую партию. По его мнению, это может привести к тому, что республиканцы не поддержат выделение помощи Украине в обмен на ужесточение законов в области миграции в США.

«Вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их», - рассказал демократ Шумер в интервью, его слова приводит RT.

Он предположил, что около пяти членов Республиканской партии в Сенате одобрят выделение помощи Киеву, в то время как 15 выскажутся против.

Днем ранее демократ Шумер и республиканец Митч Макконнелл выразили надежду, что в начале следующего года в Сенате смогут договориться о мерах по выделению помощи киевскому режиму и решить вопрос безопасности на южной границе США.

До этого, 19 декабря, в Bloomberg отметили, что Украина даже с помощью США и Евросоюза вряд ли способна на прорыв на передовой. В издании уточнили, что, несмотря на дебаты в американском и европейском обществе о целесообразности дальнейшей военной помощи Украине, Киев, скорее всего, без получит в какой-то форме эту помощь в начале 2024 года.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу перечислил поставленное Украине вооружение. По его информации, Киев получил 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотников, почти 2,7 миллиона снарядов калибра 155 и 122 миллиметров и другое оружие. Шойгу подчеркнул, что по большей части выделенная военная помощь являлась кредитами, подлежащими возврату.