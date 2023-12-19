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Шойгу подвел промежуточный итог западных военных поставок Киеву

13:51 19.12.2023
Сергей Шойгу заметил, что на поле боя до сих пор можно увидеть западную технику.
Шойгу подвел промежуточный итог западных военных поставок Киеву
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал количество вооружений и военной техники, поставленных странами Запада на Украину. 

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