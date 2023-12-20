Сенат США рассчитывает договориться о помощи Киеву в начале 2024 года

Помимо помощи Украине, демократы и республиканцы планируют урегулировать ситуацию с безопасностью на южной границе США.

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В Сенате США надеются, что в начале грядущего года смогут достичь договоренностей о мерах по выделению помощи киевскому режиму и решить вопрос о безопасности на южной границе страны. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров демократов в Сенате Чака Шумера и республиканцев Митча Макконнелла, уточняет ТАСС.

«Трудные вопросы остаются, но мы привержены удовлетворению нужд, касающихся южной границы и помощи союзникам и партнерам в противодействии серьезным угрозам в Израиле, на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе. Сенат не оставит без ответа эти вызовы в сфере национальной безопасности», - заявили американские политики.

Переговорщики согласовывают оставшиеся вопросы, отметили они, понадеявшись, что это поможет Сенату запросить выделение средств на нужды безопасности США уже в следующем году.

Ранее издание Bloomberg указало, что без согласия Конгресса США на выделение дополнительных средств для оказания помощи Украине, они закончатся 30 декабря 2023 года.

При этом 15 декабря замминистра обороны Майкл Маккорд сообщил членам Конгресса о тратах последних 1,07 миллиона долларов на новые вооружения для восполнения арсеналов США.