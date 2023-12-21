В Чехии заявили, что стрельба в институте не связана с международным терроризмом

На данный момент нет доказательств того, что стрельба в Карловом институте имеет отношение к международному терроризму.

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Стрельба в Карловом университете в центре Праги не связана с международным терроризмом. Об отсутствии доказательств связи заявил глава чешского МВД Вит Ракушан.

«...нет никаких доказательств того, что стрельба в Карловом университете в Праге имела какое-либо отношение к международному терроризму», - цитирует Sputnik слова Ракушана.

Напомним, что стрельбу в учебном заведении злоумышленник открыл 21 декабря. В ходе нее погибли как минимум 15 человек, еще по меньшей мере 24 человека получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.

Инцидент произошел на философском факультете Карлова университета. Чешский журналист, бывший студент факультета Ондржей Соукуп рассказал нашему телеканалу, как учащиеся в одной из аудитории успели забаррикадироваться за пять минут до прихода преступника.