В центре Праги в ходе стрельбы в Карловом университете погибли более 15 человек, заявил глава чешской полиции.

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На данный момент при стрельбе в Карловом университете Праги погибли более 15 человек. Об этом сообщил глава чешской полиции Мартин Вондрашек. Еще минимум 24 человека получили ранения.

«...в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения», - цитирует РИА Новости слова Вондрашека.

Напомним, что 21 декабря злоумышленник открыл стрельбу в центре Праги на философском факультете Карлова университета. Инцидент произошел во время занятий.

Позже полиция сообщила, что стрелок нейтрализован и все люди эвакуированы из здания.

Бывший студент факультета был на связи со своими знакомыми из университета в момент происшествия. Он рассказал нашему телеканалу, как учащимся в одной из аудиторий удалось запереть дверь на ключ за пять минут до прихода преступника.