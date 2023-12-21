В Праге при стрельбе в Карловом университете погибли несколько человек

Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха.

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В Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге произошла стрельба. Предварительно, несколько человек погибли и несколько получили ранения, сообщила городская полиция.

«В данный момент полиция действует в университете на площади Яна Палаха. Сообщается о стрельбе. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые», - говорится в сообщении городской полиции.

Отмечается, что в учебное заведение уже едут экстренные службы - полиция, скорая помощь и пожарные.