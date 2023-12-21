В стране и мире Стрелок в Карловом университете Праги нейтрализован Елизавета Егорова При стрельбе в пражском университете несколько человек погибли и еще несколько получили ранения. © Фото: Martin Moxter, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Злоумышленник, открывший стрельбу в Карловом университете Праги, нейтрализован. Об этом заявила городская полиция. «Cтрелявший нейтрализован. Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых», - цитирует Sputnik сообщение местной полиции. В сообщении уточнили, что инцидент произошел на философском факультете учебного заведения. Напомним, что в ходе стрельбы в университете погибли несколько человек, еще несколько были ранены. На месте происшествия уже работают экстренные службы. Экспертное мнение и аналитика