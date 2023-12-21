Стрелок в Карловом университете Праги нейтрализован
При стрельбе в пражском университете несколько человек погибли и еще несколько получили ранения.
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Злоумышленник, открывший стрельбу в Карловом университете Праги, нейтрализован. Об этом заявила городская полиция.
«Cтрелявший нейтрализован. Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых», - цитирует Sputnik сообщение местной полиции.
В сообщении уточнили, что инцидент произошел на философском факультете учебного заведения.
Напомним, что в ходе стрельбы в университете погибли несколько человек, еще несколько были ранены. На месте происшествия уже работают экстренные службы.