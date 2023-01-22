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Рогов заявил о наступлении по двум направлениям в Запорожье

Марина Крижановская
10:57 22.01.2023
По мнению Владимира Рогова, инициатива находится в руках российских военнослужащих.
Рогов заявил о наступлении по двум направлениям в Запорожье
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе в настоящее время сосредоточены основные наступательные действия российских военнослужащих на запорожском направлении.

В сторону этих двух городов фронт особенно подвижен. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях - это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», - сообщил он РИА Новости.

Рогов добавил, что «инициатива находится в наших руках». Немногим ранее он говорил о повышении интенсивности боевых действий в Запорожье. Тогда российские военные вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в Донецкой Народной Республике, а также в других районах в Запорожской области.

На следующий день Владимир Рогов информировал о взломе первой линии обороны украинской армии в Запорожье. Также, по информации Минобороны РФ, в Запорожской области освобожден населенный пункт Лобковое.

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