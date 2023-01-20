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Рогов сообщил о повышении интенсивности боевых действий в Запорожье

Игнат Далакян
15:39 20.01.2023
Согласно словам Рогова, ВС РФ перешли в локальное наступление в регионе и, в частности, освободили четыре населенных пункта от украинских боевиков.
Рогов сообщил о повышении интенсивности боевых действий в Запорожье
© Фото: РИА Новости
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине на Запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий. Такое сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщает Рогов, Вооруженные силы России вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в Донецкой Народной Республике, а также в других районах в Запорожской области.

Согласно данным Владимира Рогова, наша армия перешла в локальное наступление в районе Орехова и освободила от украинских националистов четыре населенных пункта. Теперь эти территории находятся под плотным огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил член главного совета администрации Запорожской области.

Также, согласно его сообщению, Вооруженные силы России уничтожили гаубицы «Акация» противника в районе населенного пункта Преображенка и Д-30 в районе Орехова в ходе контрбатарейной борьбы.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что несколько десятков украинских военнослужащих перешли на сторону ВС РФ с середины декабря.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что украинские националисты начали возводить линию обороны в Запорожской области. Согласно словам Рогова, тактика противника изменилась, до этого украинские боевики активно подготавливались к наступлению в регионе.

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