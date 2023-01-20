В МО РФ заявили об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области
В российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», - заявил Конашенков.
Вместе с тем представитель российского оборонного ведомства добавил, что в районе населенного пункта Каменское был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских националистов. Более того, российские бойцы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-37 в районе Малой Токмачки.
Напомним, в Минобороны России также сообщили об освобождении населенного пункта Клещеевка на территории ДНР.
Ранее «Звезда» показала кадры боевого дежурства российских бойцов на Кинбурнской косе. В этой местности небезопасно, поскольку на противоположном берегу находятся позиции украинских боевиков.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.