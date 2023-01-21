Рогов сообщил о взломе первой линии обороны украинской армии в Запорожье

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны украинских боевиков на отдельных участках фронта в регионе взломана. По его словам, в настоящее время продолжаются активные боевые действия.

«Первая линия обороны на запорожском направлении взломана. Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Член главного совета администрации добавил, что основная линия обороны украинцев выстроена на уровне городов Каменское - Орехов - Гуляйполе. Рогов подчеркнул, что Каменское и Орехов являются выходами на город Запорожье.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что на Украине на Запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий. По его информации, российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова и освободила от украинских националистов четыре населенных пункта.